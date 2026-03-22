【ワシントン＝向井ゆう子、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランの発電所を攻撃し、壊滅させるとＳＮＳで表明した。

イラン側は攻撃された場合、中東各地に反撃すると予告しており、地域の緊張は一層高まっている。

トランプ氏が示した４８時間は、米東部時間２３日午後７時４４分（日本時間２４日午前８時４４分）に期限を迎える。トランプ氏は「まずは一番大きい発電所から始める」とも強調した。

原油高騰を懸念するトランプ政権は軍事作戦の開始以降、エネルギー施設への攻撃を避け、イスラエルにも制止を促していた。封鎖解除に向けた圧力を強めた形だが、発電所の攻撃に転じれば、戦闘は新たな局面に入ることになる。

これに対し、イラン軍中央司令部報道官は２２日、米国が燃料・エネルギー施設を攻撃すれば、米イスラエルと関連する中東のエネルギー・情報通信施設などを報復攻撃すると警告した。イランは海峡の正常化には、米イスラエルの軍事行動の停止が必要だとしている。

攻撃の応酬は２１日も続き、イラン原子力庁は中部ナタンツのウラン濃縮施設が攻撃を受けたと発表した。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は同日、イスラエル南部のディモナとアラド一帯をミサイルなどで報復攻撃し、当局によると１１５人が負傷した。ディモナ郊外にはイスラエルの核開発の拠点とされる施設があるが、迎撃に失敗した。

一方、米ニュースサイト・アクシオスは２１日、米当局者の話として、トランプ政権がイランとの和平交渉について検討を始めたと報じた。今後２〜３週間は戦闘を継続し、その間に交渉準備を整える考えだという。