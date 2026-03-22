「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪１（ＰＫ６−５）１神戸」（２２日、ヨドコウ桜スタジアム）

負傷者が続出している神戸はＭＦ日高光揮のＪリーグ初ゴールとなる同点弾でＰＫ戦に持ち込んだが、６人目のＭＦ浜崎健斗のシュートがクロスバーを直撃して外れて、首位浮上はならなかった。

神戸はＭＦ武藤嘉紀が今月１８日に手術を行い、当分の間は離脱。ＦＷ大迫勇也、ＤＦ酒井高徳も負傷を抱え、１８日のＧ大阪戦で負傷交代したＭＦ佐々木大樹もベンチ入りから外れた。累積警告３枚でＭＦ井手口陽介が出場停止。さらには主将のＤＦ山川哲史も負傷を抱えた不安からベンチスタートとなったことが明らかになった。

この日の先発は４バックが右から山田海斗、マテウストゥーレル、カエターノ、ジエゴ。本来左サイドバックの永戸勝也は左ウイングで起用された。この先発布陣についてミヒャエル・スキッベ監督は「けがが一番大きな要因。例えば山川が最後の練習に出られなかったことなどもあったし、筋肉系で様子を見たいということだったので、今回は他の選手がスタメンで出た」と説明した。後半から山川が出場し、従来の布陣に変更した。山川は試合後「４５分できたし、問題ありません」と話した。

８強入りしたＡＣＬＥと同時進行の厳しい日程を乗り切る必要がある。スキッベ監督は「同点となった後も引き分けを狙うのではなく勝ち越し点を狙っていったし、それに近づいた。ＰＫ戦は運なので、勝ち運がなければ勝てない」と振り返った。