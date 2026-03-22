赤ちゃんが家族に加わったら、2匹のワンコは温かく受け入れてくれて…？優しさあふれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破。「みんな可愛い」「うるうるした」といった声が寄せられています。

【動画：2匹の犬が『赤ちゃんを初めて会った』結果→ご挨拶の後も見守ってくれて…まるで本当のお姉さんのような光景】

赤ちゃんとワンコ2匹の初対面

YouTubeチャンネル「jiji&toto」に投稿されたのは、ママさんとパパさんに2人目の赤ちゃんが誕生し、ミニチュアシュナウザーの「ジジ」ちゃん＆「トト」ちゃんと初対面した時の様子です。

数年前に長女ちゃんが生まれてから、お姉さんとして活躍してくれているという2匹。ママさんが赤ちゃんを抱っこして病院から帰ってきたら、嬉しそうに寄ってきたそう。しかし2匹はママさんに夢中で、まだ赤ちゃんに気付いていないご様子…。

「はじめまして」のご挨拶

そこでママさんが「ほら、赤ちゃんだよ」と教えたら、ジジちゃんとトトちゃんはようやく赤ちゃんに気付き、クンクンと匂いを嗅ぎ始めたとか。2匹が順番に赤ちゃんにお顔を近づけて「はじめまして」のご挨拶をしている光景は、あまりにも尊いです。

その後も2匹は赤ちゃんのそばにいて、そっと見守っていたといいます。長女ちゃんとの初対面の時はもっと興味津々になっていたそうですが、2人目の赤ちゃんなうえに2匹も歳を重ねて落ち着いたので、「また家族が増えたんだな」とあっさり受け入れてくれたよう。

本当のお姉さんのような姿に感動

ジジちゃんもトトちゃんも思ったより冷静なので、ママさんは「反応が薄い…」とちょっぴり拍子抜け。しかしずっと赤ちゃんの隣にいるトトちゃんの姿や、赤ちゃんが泣いている時に様子を見にくるジジちゃんの姿を見て、気にかけてくれていることを実感したそう。

2匹が赤ちゃんを温かく見守ったり心配したりする姿は本当のお姉さんのようで、その愛情と優しさに心が温かくなります。家族が増えたジジちゃん＆トトちゃん一家に、この先もたくさんの幸せが降り注ぎますように。

この投稿には「可愛さが溢れてますね」「愛が伝わってきますね」「子守をしてくれそう」「仲良くなったらいいですね」「素敵な家族に癒やされました」といったコメントが寄せられています。

ジジちゃん＆トトちゃんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「jiji&toto」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「jiji&toto」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。