久しぶりに再会したお兄ちゃんがトイレに行ったら、ワンコが想像以上に寂しがって…？ドアの前で待つ姿が、切ないけれど可愛いと話題になっています。

【動画：久しぶりに再会した『犬とお兄ちゃん』→トイレに行っただけなのに…ドアの前で見せた『悲壮感が溢れている光景』】

再会したお兄ちゃんがトイレに行ったら…

TikTokアカウント「pyu_21」に投稿されたのは、トイプードルの「ろく」君とお兄ちゃんが久しぶりに再会した時の様子です。お兄ちゃんはろく君と一緒に過ごしている途中で、トイレに行ったそう。するとろく君はドアの前に行き、その場にペタッと伏せたとか。どうやらお兄ちゃんが戻ってくるのを待っているようです。

ワンコの悲壮感溢れる姿が愛おしい

ドアの前で待機中のろく君はしょんぼりと項垂れており、その後ろ姿はまるでお兄ちゃんに二度と会えないかのような悲壮感に溢れていたとか。ただトイレに行っただけなのに、まさかこれほど寂しがるとは…！

そんなろく君の切ないけれど健気で可愛い姿を見るだけで、どれほどお兄ちゃんのことが大好きなのかが伝わってきます。きっとトイレから戻ってきたお兄ちゃんも、ろく君の愛を感じてキュンキュンしてしまったことでしょう。

この投稿には「可愛い過ぎ。こんなに愛されてる兄が羨ましい」「うちの子たちも毎日やります」といったコメントが寄せられています。

新たな家族との出会い

2026年2月にトイプードルの子犬「のい」ちゃんが家族に加わって、ろく君はお兄ちゃんになりました。初対面の時、ろく君は戸惑いながらもクンクン匂いを嗅いで、のいちゃんにご挨拶してくれていたそう。そしてのいちゃんはろく君をじっと見つめて、構ってほしそうにしていたとか。微笑ましい光景に、思わず頬が緩みます。

2匹が完全に打ち解けるまでにはまだ時間がかかるかもしれませんが、もともと家族愛が強いろく君なら素敵なお兄ちゃんになってくれそうですね！ろく君とのいちゃんが絆を深めながら、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ろく君＆のいちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「pyu_21」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pyu_21」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。