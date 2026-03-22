「go out on a limb」の意味は？ヒントを見れば答えがわかるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「limb」が木の枝を表していること！

果たして、正解は？

正解は「リスクを冒す／不確かなことに挑戦する」でした！

このフレーズは、木の枝に例えられることからきています。

木に登っているとき、枝の先端に進むと枝が折れる危険性が高まることから、自分が不確かな状況やリスクを冒して行動することを表すんだとか。

仕事や人間関係、意見表明など、さまざまな分野で適用される表現ですよ。

「I wasn’t sure about the new idea, but I decided to go out on a limb and support it.」

（新しいアイディアに確信はなかったけど、リスクを冒してそれを支持することにした）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。