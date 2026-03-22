◇明治安田J1百年構想リーグ第8節 町田2―1浦和（2026年3月22日 埼玉スタジアム）

FC町田ゼルビアのFW相馬勇紀（29）が勝ち越しPK弾を決め、今季4得点目でチームの連敗阻止に貢献した。

1―1で迎えた後半34分だ。相手DF根本からペナルティーエリア内でファウルを誘った。「いいスペースに入ることができて、相手が深くスライディングして来るのも見えた」と狙い通りのPK獲得。同36分に相手GK西川の逆を突き、冷静に右足でゴール右へ流し込んだ。

「今年は左と真ん中に蹴っていて、どこに蹴っても決められる。コースを読まれても、はじかれないパワーで蹴っているので自信がある」

昨年は日本代表活動に選出されていたが、W杯メンバー発表前最後の活動となる見通しの今月の英国遠征メンバーには選ばれなかった。それでも、相馬は自身2度目の大舞台へ諦めてない。「（今回は）入れなかったけど、まだ本大会まで時間があるので日本で結果を出し続けるだけ」。アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）準々決勝も控えいる。町田のエースストライカーは「楽しみ。レベルの高い海外（クラブ）を相手にも毎試合で点を取りたい」と待ち望んだ。