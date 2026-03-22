あさぎり牛乳のさくらフレーバー♡春限定スイーツ2種登場

春の訪れを感じるこの季節、あさぎり牛乳から心ときめくさくらフレーバーの新作スイーツが登場♡富士山麓・朝霧高原の生乳を使用したやさしいミルクの味わいに、桜の香りを重ねた限定ラインナップは、この時期だけの特別な楽しみ。見た目も味わいも春らしい、贅沢なご褒美スイーツに注目です。

ふわしゅわ食感の春チーズケーキ

「あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉」は、価格432円（税込）、消費期限5日【要冷蔵】。

ふんわり軽やかなチーズ生地に桜ペーストを合わせ、やさしい香りとほんのり甘い味わいをプラス。

さらに、あさぎり牛乳をたっぷり使用したミルクソースを中に忍ばせることで、爽やかなチーズの風味にコクが加わります。

ふわしゅわとほどける口どけとともに、春らしい余韻を楽しめる一品です。

※販売店舗：梅田阪神本店・池袋北改札前店・日暮里エキュート・アトレ大森

ゴンチャ新シリーズTEACRAFT登場♡香り華やぐ春ティー体験

とろける桜ミルクシュー

「あさぎりさくらミルクシュー」は、価格450円（税込）、賞味期限5日。

香ばしいクッキーシューの中には、あさぎり牛乳を使った濃厚なミルククリームをたっぷりイン。

カスタード・練乳・生クリームをブレンドしたクリームに桜ペーストを合わせ、ミルクのコクと桜のやさしい甘みが絶妙に重なります。

ひと口ごとにふわっと広がる春の香りが、贅沢な気分を演出してくれます。

※販売店舗：梅田阪神本店・池袋北改札前店・東京ギフトパレット・JR新宿駅南口・日暮里エキュート・アトレ大森・一部催事店舗

春限定だからこそ味わいたい

今回のさくらフレーバーは、朝霧高原の新鮮な生乳ならではのまろやかさと、桜の繊細な香りが重なり合う季節限定の特別な味わい。

軽やかなスフレとコクのあるシュー、それぞれ異なる魅力で春気分を高めてくれます。

この時期だけの出会いだからこそ、ぜひ両方味わってみてください♪

春のご褒美にときめきを♡

あさぎり牛乳のさくらフレーバーは、日常に小さな幸せを届けてくれる春限定スイーツ♡やさしいミルクの味わいと桜の香りが織りなす特別なひとときは、自分へのご褒美にもぴったりです。

季節を感じるスイーツで、心華やぐ春時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪