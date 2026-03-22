女子プロレスラーSareeeは22日、横浜武道館でデビュー15周年興行「Sareee−ISM ChapterX 太陽神Chronicle−15th ANNIVERSARY−」を行った。

第4試合でフワちゃんはレジェンドの堀田祐美子、神取忍と組んで暁千華、こちらもレジェンドのジャガー横田、井上貴子組と6人タッグで激突。

フワちゃんと暁が先発。フワちゃんが先制攻撃も暁のドロップキックで逆襲される。堀田につなぐも暁は井上にタッチ。堀田は神取に、井上はジャガーに渡す。神取の膝十字もなんとかロープへ。神取からフワちゃんへ、ジャガーも暁へタッチ。エルボー合戦からフワちゃんは卍固め、暁は脳天砕き、フワちゃんも負けずに脳天砕き。両軍入り乱れて場外にフワちゃんが誤爆してしまう。リングに戻るとジャガーに丸め込みから閃光魔術。今度はジャガーがフワちゃんに卍固め。こらえたフワちゃんだったが7分49秒、卍固めでギブアップ負けした。

試合後、フワちゃんはジャガーと握手。しかし、暁に握手を求めると張り手を食らい、怒りのフワちゃんはやり返そうとしたところを堀田、神取に押さえられた。

バックステージではフワちゃんは「ニンニク食べろと言われて食べ過ぎた」と神取からの指令を守ったという。神取は「合格点ギリギリかな」と厳しい。堀田は「1年も経ってない。昭和の人たちは気持ち。1番は気持ちです。忘れずに頑張って」とエールを送った。レジェンドたちと戦ったことにフワちゃんは「本物のプロレスを吸収できる絶好の機会だったので覚悟をもって臨みました」といい経験になったという。負けたことには「母がジャガーさんのファンで今日も会場に来てました。フワを応援するといっていたが」と母親が裏切ったことに苦笑い。

2人と組んで「気持ちの強さ。学ぶものもあった。ここまで気持ちを込めてるんだ」とレジェンドの力に感心。自らの得意の卍固めの敗因には「叩き込まれてタップしてしまった。悔しい思いを持って怒りの気持ちを持っていつかジャガーさんを倒すんだ」と打倒・ジャガーを目標に掲げた。

暁にも「最後の張り手でみじめでした。追いかけてお前に張り手をやるから待ってろよ。シングルで倒すからな」とまとめて、レジェンド2人に「うまくまとめたな」と突っ込まれていた。