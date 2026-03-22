◇明治安田J1百年構想リーグ C大阪1―1（PK6―5）神戸（2026年3月22日 ヨドコウ）

C大阪―神戸の関西対決はPK戦の末に、C大阪に軍配が上がった。前後半で互いに違う顔を見せ合った一戦だが、C大阪は今後の戦いにつながる手応えをつかんだ。

CKから先制点をアシストしたMF柴山昌也は開口一番「楽しかったですね」と笑った。連戦の疲労を考慮してアーサー・パパス監督は1メートル91の長身FW櫻川ソロモンをベンチスタート。代わりに1メートル64のMF本間至恩と1メートル61の柴山を2トップに置いた実質“ゼロ・トップ”戦術を採用した。技術と速さがある2人が流動的な動きを見せることで神戸守備陣のマークを外し、何度も両サイドMFの背後を取るプレーを引き出した。また空けた前線のスペースにMF田中駿汰らボランチの選手が侵入するシーンもあり、前半45分間は圧倒した。

脅威の13キロ695メートルの走行距離を計測した柴山は「相手のセンターバックに捕まらず、ボランチからも見られない位置を意識していました。タイミング良く落ちてボールに触ってまた前へ出てと…相手の目線を常に変えながらプレーできた。前半であと2、3点取れていれば今日のゲームは完璧に終わっていた」。スタミナ的にも問題なかったようで「延長戦になってもイケましたね。まだ走れた」と充実感をにじませた。

柴山と本間を“ダブル10番”と称した指揮官は「一つのチャレンジだった。今後も選手の状態が100％ではない時には考えられる」と手応えを強調。櫻川の強さと高さを活かした戦い方だけではなく、柴山と本間のスピードと技術を生かした戦い方がオプションになれば、戦術の幅は拡がる。