◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦 長崎日大3―5山梨学院（2026年3月22日 甲子園）

長崎日大は反撃も実らず、93年以来の33年ぶり春1勝は届かなかった。

1メートル85の長身エース右腕、古賀友樹（3年）は初回に味方の失策なども絡み5失点。プロ注目、菰田にはカーブを合わされ左越えに特大の先制弾を浴びた。「真っすぐは簡単に投げられないと思ってカーブを投げたんですけど、失投で甘く入ってしまった。自分の力不足です」と唇をかんだ。対峙してみた印象については「オーラがけっこうありましたし、高校生離れした体格なので慎重に投げようと思ったんですけど、打たれてしまいました。当たった瞬間、入ったと思ったのでびっくりしました」と悔やんだ。

それでも、2回以降は130キロ台の直球を軸に持ち直してスコアボードには0を刻んで味方の援護を待った。163球を投げ抜き6回の3者連続など10奪三振も奪った。「後半は直球が刺さっていた。甲子園は憧れの場所だったが、途中から“自分の場所”と思って投げられたのは良かった」と言った。敗戦の中でつかんだ手応えも胸に長崎へ戻る。