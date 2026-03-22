◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た昨季メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）は4バーディー、4ボギーの72で回り、通算1アンダーで2位だった。

首位に並んで最終ホールを迎えたが、痛恨のボギーで昨年9月の住友生命東海クラシック以来のツアー通算5勝目を逃した。

18番パー5。フェアウエーから2オンを狙った第2打はグリーン左のバンカーへ。第3打はグリーンに届かず、アプローチはピンを大きくオーバー。返しのパーパットもカップをかすめて外れた。

悲劇的な幕切れに「オフにやってきたことができなくてティーショットが逆球に悩まされた。その中でもアプローチでしのげて何とかパープレーで上がれたのは良かった」と涙声で振り返った。

序盤は出入りの激しい展開だった。1番でティーショットを左の林に入れて、第2打を隣のホールのフェアウエーに出して、第3打でグリーンを捉えたが、パットが決まらずボギーで発進した。

2番で1メートルにつけてバウスバック。3番で1メートルのパーパットがカップに蹴られた後も4番パー5で第3打をピンに絡めて取り返し、6番で8メートルのバーディーパットを決めて、13番では6メートルのスライスラインを読み切った。しかし終盤の2ボギーで失速した。

昨季は2勝を挙げメルセデスランクで2位に入った。さらなる飛躍が期待される今季も開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースで4位に入るなどハイレベルなゴルフを見せている。次戦に向けて「崩れているスイングを直したい」と必死で前を向いた。