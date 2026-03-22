◇第98回選抜高校野球大会 山梨学院5―3長崎日大（2026年3月22日 甲子園）

山梨学院・菰田陽生投手（3年）は負傷した左手首のあたりをテービングで固定した状態で試合後の取材を受けた。

初回に先制ソロを放ったが、5回の一塁守備で、三塁手の逸れた送球を捕球にいった際、打者走者と激しく接触。治療後に一度は守備に戻ったが、6回から交代した。

【菰田と一問一答】

――左手の痛みは？

「手首くらい。動かすと痛いです。（相手の）もも（に当たった）守る時は痛いんですけど、大丈夫かなと思います」

――初回に先制の左越えソロを放った

「カーブがいいところ見ていたので、初球の甘いカーブを狙った結果がああいう結果になったのでよかった。打った瞬間行ったと思ったので一本出てよかったです。甲子園でホームラン打ちたい気持ちがあったので、その中で一本でて、流れをつくれてよかったと思います」

――接触した相手とは？

「お互いにゴメンという言葉をかけました」

――現状でプレーは？

「投げることは大丈夫だと思うんですけど、捕ることとバットを振ることは痛いかなと思います」

――交代後の主将らしくベンチでチームを鼓舞していた。

「何としても勝ってほしくて、声を出していました。勝ち切れて本当によかったと思います」

――次戦の出場は？

「まずこのケガを少しでもよくして、勝ちに貢献できるプレーをしていきたいと思います」

――一度守備に戻った判断は？

「最初は自分でも行けると思っていったんですけど、その後に痛くて、“無理するな”と代えていただきました（スイングは）難しいと思います。野球なのでケガはつきものだと思います」

――今後は？

「最後の選抜だと思うので少しでも試合に出たい。絶対に次の試合も出て、勝って、甲子園の舞台で多く戦えるようにやりたいと思います」

――アクシデントでも気丈に振る舞っている

「自分の中でも苦しい。診断結果は分からないですけど、少しでも軽傷であってほしいという中なんですけど、自分がしたを向いても何も始まらないと思うので少しでもチームのプラスになるような言葉をかけるであったり、次の試合につながることをしていきたい」