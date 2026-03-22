◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節 清水３―１広島（２２日・アイスタ）

清水がホームで広島を３―１撃破。中３日で続いた３連戦を今季初の３連勝で締めた。今季から指揮を執る吉田孝行監督（４９）は「ホームでしっかり勝ち点３を取れてうれしい」と笑顔。直近２試合はいずれも１ー１の末、突入したＰＫ戦での勝利で、９０分での白星は５試合ぶりとなった。

内容にも確かな手応えがあった。「前半から自分たちのサッカーができた。２―０で折り返せたこと、後半に３点目を取れたことは大きい」。今季初の前半得点で主導権を握った。前半１９分にチーム最年長３６歳のＤＦ吉田豊がエリア外からこぼれ球を左足一閃。先制すると、さらに２１分にはＦＷ呉世勲が１対１となったＧＫへのプレスでミスを誘い、右足で押し込んで追加点を奪った。

後半には押し込まれる時間帯も。相手のゴールがＶＡＲで２度取り消されるなど危ない場面もあった。粘り強く守り、後半２１分にはＦＷ北川航也が３点目を奪って突き放した。最後に１点を返されたものの、攻守がかみ合った快勝だった。指揮官は「今までも（得点が）入りそうで入らないシーンがたくさんあった。結果として、選手たちもやっているサッカーが間違っていないという自信を持てたゲームだったのかなと思います」。指揮官は確かな前進を実感していた。