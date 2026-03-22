谷尻萌アナ、ミニ丈ニットワンピで色白美脚輝く「スタイルが神」「彼女感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】フリーアナウンサーの谷尻萌が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳フリーアナ「美脚に釘付け」美スタイル際立つミニ丈ニットワンピ姿
谷尻は「こんばんは お友達と遊びに行ってきた〜白ニットミニスカワンピ」とつづり、街角で撮影した私服ショットを公開。オフショルダーのミニ丈ニットワンピースに黒のニーハイブーツを合わせて美しい脚をのぞかせ、髪はすっきりとポニーテールにまとめている。
この投稿には「白が似合う」「スタイルが神」「妖精のよう」「色白で眩しい」「天使降臨」「無敵のコーデ」「美脚に釘付け」「服装も髪型も彼女感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳フリーアナ「美脚に釘付け」美スタイル際立つミニ丈ニットワンピ姿
◆谷尻萌、ミニ丈ニットワンピで美脚スラリ
谷尻は「こんばんは お友達と遊びに行ってきた〜白ニットミニスカワンピ」とつづり、街角で撮影した私服ショットを公開。オフショルダーのミニ丈ニットワンピースに黒のニーハイブーツを合わせて美しい脚をのぞかせ、髪はすっきりとポニーテールにまとめている。
◆谷尻萌の投稿に反響
この投稿には「白が似合う」「スタイルが神」「妖精のよう」「色白で眩しい」「天使降臨」「無敵のコーデ」「美脚に釘付け」「服装も髪型も彼女感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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