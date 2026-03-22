3人制バスケットボール、3x3UNITEDのプレーオフが鹿児島市でありました。鹿児島からは、EXPLORERS KAGOSHIMAが出場しました。

3X3UNITED（スリーエックススリーユナイテッド）は、3人制バスケのプロリーグです。通常のバスケコートの片側のみを使用し、先に21点をとった方が勝ちです。

全国を4つのエリアに分け、勝ち抜いた上位2チームなど合わせて12チームがトーナメントで争い、EXPLORERS KAGOSHIMAは初戦で東京のDIOREX TOKYOと対戦しました。

EXPLORERS KAGOSHIMAは序盤からゴール下で苦戦する一方、2ポイントシュートで食らいつきます。終盤には連続で2ポイントシュートが決まります。

しかし、相手に21点を先に奪われ、初戦で敗退しました。

（EXPLORERS KAGOSHIMA 入間川大樹キャプテン）「すごく悔しい結果になった。若手の選手も増えてきて、この経験をもっと次に生かしてくれれば、さらにチームは良くなる。これを機にもっといいチームになれるように頑張る」

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