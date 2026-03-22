「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）

１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めた関脇霧島は大関琴桜に敗れ、３敗目。１２勝３敗で春場所を終えた。無念の連敗フィニッシュとなったが、審判部の要請により臨時理事会の開催が決定。来場所、２年ぶりの大関復帰は確実となった。

表彰式後、霧島はオープンカーに乗って優勝パレードへ。殊勲賞を獲得した三賞の表彰が直前まであったために着替えられなかったのか、通常は羽織はかまのところが、まわし姿のまま車に座り、上半身裸で両手を上げて館外で待ち受けたファンの祝福に笑顔で応えた。隣で旗手を務めた大青山は羽織はかま姿だった。

その様子はＡＢＥＭＡでも配信され、ＳＮＳ上では「霧島関優勝パレードでもまわし姿で上半身裸なのね」「てかなんで霧島裸なの！？」「霧島、なんで裸なの！？！？紋付忘れたの！？」「着替える時間がなかったんかい なんで裸なの」「掟破りの裸オープンカー」などとコメントが。沿道には傘を差している人もおり「霧島 裸？雨降ってるし寒そう」「寒い笑」などの声もあった。