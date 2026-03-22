４度目のがん治療中の女優・古村比呂（６０）が１９日、ブログを更新。膀胱炎で処方された抗生剤の薬アレルギーで蕁麻疹（じんましん）が全身に出ている影響で、この日予定されていた「３６回目」の抗がん剤治療を延期したことを明かした。

１９８７年、ＮＨＫの朝ドラ「チョッちゃん」で黒柳徹子の母がモデルのヒロインを演じた古村。２００９年に離婚し、３人の息子をシングルマザーとして育てていたが、１２年３月にステージ１の子宮頸がんと診断され、子宮を全摘。１７年３月に再発し、放射線治療と抗がん剤治療を受け、医師からは寛解と言われたが、同年１１月に「再々発」。２３年１月に「再々再発」が発覚した。

２１日付のＳＮＳでも「３６回目の抗がん剤治療延期」を報告。「膀胱炎の抗生剤で薬疹が出でしまい 赤み、痒みが続いているので『薬疹が治るまで抗がん剤治療はお休みしましょう』となりました 私自身も治療をお休みしたかったからホッとしました」などと明かし、「免疫が落ちているので出来るだけ外出は控えて一日でも早く良くなるようにファイト」とつづった。