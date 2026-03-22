昨季まで巨人2軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、ピッチクロック導入の是非について自身の考えを語った。

球界のご意見番たちが多数出場する日本プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、新ルールについて激論を交わした。

「許せないルール変更」として、ピッチクロックの導入についても話題が及んだ。試合時間の短縮などを理由に、既にメジャーでは導入済み。今年の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも初採用された。

元ソフトバンクの摂津正氏は「日本の野球は特に、考えるとか、間を使うとかが特徴だと思うので、そういうのが全くなくなるのはどうなのかな」と、導入には消極的な考えを示した。逆に、ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏は、メジャーの試合の解説経験からコメント。「めちゃくちゃ楽ですから。早いから。1回、解説を経験すると、もう抜けられない」と、まさかの解説者目線で笑わせた。

桑田氏は「許せないルール変更」の中に、この項目を入れなかった。「お話しされたように、野球は間のスポーツで、大事」としながらも、「我々はトップアスリートですから」とも指摘。「限られた時間で判断をして、プレーしていくというのをやっていかないといけないと思うんですよね」と述べた。