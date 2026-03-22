◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）

横浜ＦＭは神奈川ダービーで５発大勝。１４日の千葉戦以来、２戦ぶり勝利を飾った。後半開始から出場したＭＦ天野純が２得点１アシストの活躍を見せた。一方、先制点に絡んだＭＦ遠野大弥は右アキレス腱（けん）を再び負傷したもようで、長期離脱する可能性が高くなった。

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天野は１点リードの後半８分、ＦＷクルークスのクロスに対し、自身のヘディングシュートがこぼれたところを左足でゴール上に蹴り込んだ。ゴール後は感極まり、涙する様子が見られた。同１７分には利き足の左足で“ビューティフルミドル”をゴール右隅に決めてみせた。さらにＣＫからＤＦキニョーネスのヘッド弾（５点目）をアシストと活躍した。

試合後の中継インタビューで天野は「（遠野）大弥がけがをしてしまって、彼の復帰までの努力を見ていた立場としては本当に悲しかった。代わりにオレがやってやるんだという強い気持ちで入った」と語った。涙の理由については「この一週間は個人にとってつらい時間を過ごした。チームのサポートがあってサッカーをやれるまでメンタルの状況が回復することができたので、チームに感謝している。（状況は）詳しくは言えないですけど、感極まってしまった」と言葉を選びながら話した。全体を振り返り「ダービーということで、気合も入っていた。一人一人がハードワークして、５―０という素晴らしい結果を得られて良かった」とし、「連勝目指していけるように頑張りたい」と視線を上げた。

また、大島秀夫監督は試合後の会見で負傷した遠野について「去年のけがが再発したと聞いている。チームとしてみんなで支えて、また素晴らしいプレーが見られるように」と神妙な表情で説明した。この日、古巣・川崎との対戦ともなった遠野は、昨年６月に右アキレス腱（けん）断裂で全治半年間の大けがを負っていた。試合後は、ＤＦ角田が代表してマリノスサポーターの前で背番号７のユニホームを掲げ、同僚の復帰を願った。