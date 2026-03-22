◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）

昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が衝撃の“初スイング弾”をかっ飛ばした。

初回１死で相手先発の古賀友樹に対すると、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。打った瞬間の豪快アーチに、菰田は一塁を回ったところで右手を挙げてガッツポーズ。甲子園はどよめきに包まれた。

試合後の菰田は「相手投手が、カーブがいいというのが分かっていましたし、その中でカーブを狙って思いっきり振り抜いた結果が、ああいう形になったので良かったかなと思います。縦の緩いカーブで、甘く来れば一番飛ぶボールと分かっていたので」と振り返った。

初戦の初打席でいきなり最高の結果を出した。

「初戦が一番難しいというのは分かっていましたし、その中で準備が一番大事。相手のピッチャーがどうで、打者がどうかというのも見てきた。その中で、初戦しっかり勝ち切れたってところで、チームとしても良かったかなと思います」と手応えを口にした。

「ミートであったり、仕留めるところは去年より成長できていると思う」と、うなずいた。