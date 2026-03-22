「それ可愛いね」って褒められそう♡【ZARA】デザイン性抜群！「ひと癖ローファー」

シンプルコーデのアクセントになる褒められシューズが欲しいなら、デザイン性のあるローファーに注目してみて。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、存在感のある「ひと癖ローファー」をご紹介。足元からコーデを格上げしてくれる一足をさっそくチェック！

デニム風素材でローファーを新鮮な雰囲気に

【ZARA】「デニムエフェクトローファー」\8,990（税込）

定番のローファーデザインながら、デニムのような素材感が目を引いて、爽やかさをプラスできそう。カジュアルに楽しみたい日にぴったりな一足です。足元にアクセントを加えることで、シンプルコーデがぐっとこなれた印象に仕上がるかも。

コーデの主役にしたいアニマル柄ローファー

【ZARA】「アニマル柄プリントリアルレザーローファー」\15,990（税込）

存在感のあるアニマル柄が印象的なローファー。シンプルな服装に合わせるだけで、即おしゃれな雰囲気を演出する主役級の一足です。レザー素材なので、大人のカジュアルコーデでも上質感を醸し出せそう。ヴィンテージライクなスタイルに合わせて、柄の魅力を引き立てながら楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M