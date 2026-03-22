卒園間近、急に「何でもない」と笑わなくなった娘。先生から聞かされた『小学校への不安』とは

これは筆者のママ友Tさんから聞いた話です。娘のMちゃんが卒園を控え、だんだん元気をなくしていったときのこと。Mちゃんが感じていた不安と、それにどう向き合ったのか、Tさんがどのようにサポートしていったのか、その心の葛藤と解決の過程をご紹介します。

卒園が近づくと娘の元気がなくなってきた

3月になり、娘のMちゃんの卒園が近づくにつれて、だんだん元気がなくなっていきました。幼稚園から帰ると、いつもと違って悲しそうな表情をしていて「幼稚園で何かあったの？」と尋ねても、「なにもない」とだけ言うMちゃん。でも日に日にその表情が沈んでいき、心配になった私は先生に相談しました。

先生から聞いた驚きの事実

すると先生から、Mちゃんが抱えていた思いを聞きました。実は、Mちゃんは仲良しのお友達と学区が違い、来年から小学校が別々になってしまうことを知り、それがショックだったのだそうです。大好きな友達と離れる不安から、元気がなくなっていたことがわかりました。先生が教えてくれたその情報を元に、家に帰った後、Mちゃんに「仲良しのお友達と小学校が違うから寂しくて最近元気がなかったの？」と優しく尋ねてみました。すると、Mちゃんは涙を流しながら「うん」と答えました。その瞬間、私は娘の不安を感じ、どうにかしてその気持ちを和らげたいと思いました。