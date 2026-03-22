3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE』新作公演開催へ 前作Blu-ray＆DVD発売、ディレイビューイング実施も
3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE』の次回公演となる3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-』が開催されることが発表された。Type Daybreak／Type Daylightという公演ごとに異なる2種類のセットリストで届けられる。
【画像】集めたくなる！3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ASSHC』サントリーコラボ缶
本作は、2021〜2023年に行われた「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による合同LIVE『SHINING STAR STAGE』を経て、2024年からは「HE★VENS」を加えた18人による合同LIVE『ALL STAR STAGE』へと進化。今作は続く最新公演となる。
あわせて、前回の3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-』のBlu-ray＆DVDが、10月28日に発売される。本商品には、次回公演チケットの最速先行抽選申込券が封入される。さらに、ディレイビューイングが6月27日、28日、7月4日、5日に全国の映画館にて実施される。
また、「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」のライブ会場で販売された、 サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ缶が全国の自販機に登場する。
【画像】集めたくなる！3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ASSHC』サントリーコラボ缶
本作は、2021〜2023年に行われた「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による合同LIVE『SHINING STAR STAGE』を経て、2024年からは「HE★VENS」を加えた18人による合同LIVE『ALL STAR STAGE』へと進化。今作は続く最新公演となる。
また、「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」のライブ会場で販売された、 サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ缶が全国の自販機に登場する。
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