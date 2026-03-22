俳優の大泉洋（５２）と松田龍平（４２）が２２日、探偵コンビを演じた映画「探偵はＢＡＲにいる」のシリーズ最新作制作発表会見に都内で登壇した。９年ぶりの新作のタイトルは「ＢＹＥ ＢＹＥ ＬＯＶＥ 探偵はＢＡＲにいる」（１２月２５日公開）で、２人は報道陣の爆笑を誘いながら意気込みを語った。

大泉は「大変久しぶりに探偵を演じさせていただいてる。懐かしくもあり、私は相変わらず探偵が好きなんだなと毎日楽しくしています」と笑顔であいさつした。すると松田が「なんで９年もあいたんですか？僕はいつでも準備万端だったんですけど、大泉さんのせいですか？」と詰め寄った。大泉は「僕のせいじゃないです」と主張し、「何でそんなこと君に聞かれなきゃいけないの？」と反論して笑わせた。

新作について、大泉は「探偵の若き日の恋の話です。あまり探偵自体が描かれることは今までなかったですけど、探偵の過去が描かれる珍しいお話」と説明。「アクションが前回から９年もたっちゃって、もういいんじゃないかなと。今回は健康に終わるのが大きなテーマ」といい、「トレードマークのこのコートめちゃくちゃ寒いんですよ。これを１５年間着てきましたけど、プロデューサーに言われた時に１番、あのコートをやめてくれ、と。あとはサウナもやめてくれと。痛々しいだけだと。たまには犯人はあなただみたいなことをやらせてくれと（言った）」と明かした。ただ、届かなかった願いもあったようで「ずいぶん増やしましたね。アクション」と白石和彌監督に詰め寄って、再び笑いを誘っていた。