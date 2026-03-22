飼い主さんにイタズラがバレてしまったシーポメさん。反省しているかと思いきや…想定外だったまさかの態度が話題になっているのです。

思わず笑ってしまうその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：イタズラをした犬→『反省しているかな』と振り返ると…思っていたのと違う『まさかの態度』】

イタズラをした犬→ふと振り返ると…

Xアカウント『@chikuwakun0321』に投稿されたのは、シーポメ「ちくわ」くんのお姿。

この日、飼い主さんはちくわくんのイタズラを目撃することになったのだそう。もちろん注意を受けるはずとなったちくわくんですが…ふと振り返った飼い主さんの目に映ったのは、想定外のものだったのだといいます。

思わずツッコむしかない『まさかの態度』に爆笑

ソファの上に優雅に伏せ、お行儀良くおててを組んで飼い主さんを見つめていたというちくわくん。

それはまるでキリッと足組みをしながら、『さて、何用だったかね…？』なんて問うかのようなお姿で、『反省』という言葉は微塵も感じさせない、もはや正反対と呼ぶにふさわしい態度だったのだとか。

『いたずらしといて、その落ち着き何？』

思わずそうこぼしてしまったという飼い主さん。

むしろ話を聞いてくれるかのような、寛大さや余裕をも感じさせるちくわくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「偉そイッヌだ…」「脚組んでリラックスしてるようにしか見えない」「今回のイタズラ最高傑作だったんだろうね…」「圧迫面接してきそうｗ」「話、聞こうか？」「私には黙秘権があるんでね」など多くのユーモア溢れるコメントが寄せられています。

天真爛漫で笑顔が素敵なシーポメの男の子

2021年3月21日生まれのちくわくんは、いつも笑顔で天真爛漫に過ごしているシーポメの男の子。仲間のうさぎさんと共に暮らしており、ボールで遊ぶのが大好きなのだといいます。

トリミングで七変化を見せるモフモフでふわふわ、もこもこなボディもちくわくんのたくさんある魅力のうちのひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすちくわくんのお姿は日々シーポメの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chikuwakun0321」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。