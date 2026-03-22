お出かけだと思ったのに…動物病院に連れて行かれてしまった2匹のポメラニアンさん。人間不信に陥ってしまって…？まさかの立てこもってしまう光景が話題になっているのです。

大丈夫だよ…！思わず声を掛けたくなってしまうその光景は記事執筆時点で95万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『動物病院』に連れて行かれた犬2匹→帰宅後…まさかの『静かなる抗議』】

お出かけかと思いきや『動物病院』に連れて行かれた2匹の犬

Xアカウント『@mirumo__pon』に投稿されたのは、ポメラニアン「ミルモ」くんと「ポン」くんのお姿。

この日、ミルモくんとポンくんは『お出かけ』だと信じ、お出かけ用リュックに乗り込み、お家を出たのだそう。しかし、その行き先はどうやら『動物病院』だった模様。

まさかの『立てこもってしまう光景』に反響

もちろん動物病院の受診は、ミルモくんとポンくんの健康と幸せな暮らしを守るために必要なもの。とはいえ…おふたりは納得がいかなかったようで、立てこもってしまったというのです。

お家に到着し、リュックを開けてもらったにも関わらず、一歩も動き出さなかったというミルモくんとポンくん。

『もう人間など信じない…』そんな強い意志がヒシヒシと伝わってくる表情で、その場で佇み続けたのだといいます。

『もう怖くないよ…出ておいで…』そう声を掛け続けたという飼い主さん。不服さが伝わってくる微笑ましいその光景は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「並んでバッグに入ったままなの可愛い」「申し訳ないけど可愛くて笑っちゃった」「可愛すぎて心臓もたない」「守りたくなる」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

仲良しポメラニアン兄弟の日常

2024年2月22日生まれのミルモくんと、2023年9月9日生まれのポンくんは『たぬき顔ときつね顔』の仲良しポメラニアン兄弟。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースに暮らす個性あふれるポメラニアン兄弟の日常は日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mirumo__pon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。