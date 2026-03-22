「芸術作品だ」「ゴージャス」ウルグアイ代表のW杯用ホーム&アウェーユニに反響続々！「まるでアルゼンチンのよう」
ウルグアイサッカー協会（AUF）とナイキ社は現地３月21日、ワールドカップに向けたウルグアイ代表の新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。
ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によると、勇気、不屈の精神、妥協を許さない闘志によって形作られたウルグアイサッカーのアイデンティティである「Garra Charrúa」がコンセプトとなっているという。
スカイブルーのホームユニは白い襟がアクセント。一方のネイビーがベースのアウェーユニは、エレクトリックブルーのパターンを施した大胆なデザインとなっている。
AUFの公式SNSで公表されると、ファンからは「ゴージャス」「なんて美しいデザインなんだ」「まるでアルゼンチンのよう」「アウェーユニかっこいい」「洗練されている」「芸術作品だ」といった声があがった。
なお、ウルグアイは今年６月に開幕する北中米W杯のグループステージでスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ウルグアイ代表最新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によると、勇気、不屈の精神、妥協を許さない闘志によって形作られたウルグアイサッカーのアイデンティティである「Garra Charrúa」がコンセプトとなっているという。
AUFの公式SNSで公表されると、ファンからは「ゴージャス」「なんて美しいデザインなんだ」「まるでアルゼンチンのよう」「アウェーユニかっこいい」「洗練されている」「芸術作品だ」といった声があがった。
なお、ウルグアイは今年６月に開幕する北中米W杯のグループステージでスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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