ウルグアイ代表が新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。（C）Getty Images

写真拡大

　ウルグアイサッカー協会（AUF）とナイキ社は現地３月21日、ワールドカップに向けたウルグアイ代表の新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。

　ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によると、勇気、不屈の精神、妥協を許さない闘志によって形作られたウルグアイサッカーのアイデンティティである「Garra Charrúa」がコンセプトとなっているという。

　スカイブルーのホームユニは白い襟がアクセント。一方のネイビーがベースのアウェーユニは、エレクトリックブルーのパターンを施した大胆なデザインとなっている。
 
　AUFの公式SNSで公表されると、ファンからは「ゴージャス」「なんて美しいデザインなんだ」「まるでアルゼンチンのよう」「アウェーユニかっこいい」「洗練されている」「芸術作品だ」といった声があがった。

　なお、ウルグアイは今年６月に開幕する北中米W杯のグループステージでスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ウルグアイ代表最新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！

 