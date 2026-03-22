「お笑いエリート中学確定」M-1王者・たくろう赤木とR-1王者を生み出した中学とは？ 「アツすぎる！！ 」
お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学の先輩が「R-1グランプリ」で優勝したことを報告しました。
【写真】M-1王者・赤木×R-1王者のツーショット！
なんと、赤木さんと今井らいぱちさんは、同じ滋賀県大津市にある中学校出身とのことで、同じ中学校からM-1グランプリ2025年王者とR-1グランプリ2026年王者が誕生したことになります。
コメントでは「アツすぎる！！ 滋賀の誇り」「自由と平和のパラダイス ローカルすぎるて」「たくろうさんに続き、目が離せない推し芸人さんになりました」「私も卒業生です!!」「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」「滋賀県代表、凄すぎ！」などの声が寄せられています。
【写真】M-1王者・赤木×R-1王者のツーショット！
「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」赤木さんは「中学の先輩が優勝しました！！！！！ すごすぎ！！！！！ めちゃくちゃおめでとうございます！！！！！ 自由と平和のパラダイス！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。21日に生放送されたピン芸人日本一決定戦『R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）で優勝を果たした、今井らいぱちさんとのツーショットを披露しています。
コメントでは「アツすぎる！！ 滋賀の誇り」「自由と平和のパラダイス ローカルすぎるて」「たくろうさんに続き、目が離せない推し芸人さんになりました」「私も卒業生です!!」「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」「滋賀県代表、凄すぎ！」などの声が寄せられています。