お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月22日、自身のXを更新。中学の先輩のR-1グランプリ優勝を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：赤木裕さん公式Xより）

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お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学の先輩が「R-1グランプリ」で優勝したことを報告しました。

【写真】M-1王者・赤木×R-1王者のツーショット！

「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」

赤木さんは「中学の先輩が優勝しました！！！！！ すごすぎ！！！！！ めちゃくちゃおめでとうございます！！！！！ 自由と平和のパラダイス！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。21日に生放送されたピン芸人日本一決定戦『R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）で優勝を果たした、今井らいぱちさんとのツーショットを披露しています。

なんと、赤木さんと今井らいぱちさんは、同じ滋賀県大津市にある中学校出身とのことで、同じ中学校からM-1グランプリ2025年王者とR-1グランプリ2026年王者が誕生したことになります。

コメントでは「アツすぎる！！ 滋賀の誇り」「自由と平和のパラダイス ローカルすぎるて」「たくろうさんに続き、目が離せない推し芸人さんになりました」「私も卒業生です!!」「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」「滋賀県代表、凄すぎ！」などの声が寄せられています。

「大津市民は、めっちゃ嬉しいです」

今井らいぱちさんも同日のXの投稿で、「大津市立打出中学校の卒業生が！！ M-1グランプリ2025制覇！！ R-1グランプリ2026制覇！！ こんなことあるかね！？！？！？ 母校に凱旋講演会させてください！！！」とつづり、赤木さんとのツーショットを載せています。この事実に「大津市民は、めっちゃ嬉しいです」「息子が打出中学出身なので嬉しい活躍です」「お笑い志望増えそ」「これは学校も動くべき案件」「くそっ、丁度卒業してしまった…」と滋賀県民からも歓喜の声が寄せられています。(文:福島 ゆき)