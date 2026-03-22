「唐津ＭＢ大賞・Ｇ２」（２２日、からつ）

３号艇の古賀繁輝（３９）＝佐賀・９４期・Ａ１＝が３カドから豪快にまくって勝利。デビュー２２年目で初の特別戦タイトルを獲得した。２着は５号艇の湯川浩司（大阪）、３着は６号艇の辻栄蔵（広島）が入り、３連単は１万６６７０円（５２番人気）と波乱の決着になった。

「一発勝負。一撃で決めるぞと思っていました」。迷いのない豪快弾を叩き込んで、うれしい特別戦初Ｖを達成した。

３カドに引いた古賀は「Ｓを行って先輩、後輩をまくることだけだと思っていました」。プラン通りにコンマ０９の鋭いＳを決めて一気のまくり。深川真二、定松勇樹と並んだ内２艇の地元両者を豪快にのみ込んだ。「僕は０か１００しかできない」。早々と独走状態を築いて歓喜のゴールを駆け抜けた。

このＶで喉から手が出るほど欲しかった来年３月の地元ＳＧ（クラシック）の出場権も獲得。「今年は（権利獲得のために）６回優勝するって家族にも周りの人にも言って、権利を取るって昨年末から言い聞かせてきた。言霊ってあるんだなと思いました」と感慨深げ。「これまでやってきたことが、一つだけ身を結んだ。僕はやっぱり遅咲きかな」。ようやく手にした勲章を活力にして、さらなる境地へ向けて爆走する。