「最強のふたり〜京都府警 特別捜査班〜」(ファミリー劇場)

温厚な人物から無慈悲な悪役まで、あらゆる役柄に圧倒的な演技力でリアリティを与える俳優・橋爪功。そして、明るく親しみやすい笑顔と安定した演技が魅力の名取裕子。そんな日本を代表する名優がW主演を務めたのが、2015年制作の連続テレビドラマシリーズ「最強のふたり〜京都府警 特別捜査班〜」だ。橋爪と名取による軽妙洒脱な演技合戦が楽しめる名作として知られている。

京都府警で新たに捜査一課へ配属となり、班長を任されたベテラン刑事・夏木朝子(名取)。そこで吉田美緒(酒井美紀)や大和田良太(和田正人)ら若手に加え、かつて伝説の鬼刑事と呼ばれていた嘱託刑事・東雲尋八(橋爪)を部下として管理下に置くことに。朝子は自身をはるかに超えるキャリアを持つ東雲を、どのように扱えばいいか悩み、持て余していた。そんな中、京都市内で連続発生していた放火事件で、ついに死者が出てしまう。朝子が吉田と放火の現場に足を運ぶ一方で、東雲は大田和とコンビを組み、街中で聞き込みを行っている最中に、ベーカリーショップから大量のパンを万引きした少年・飯島翔(鈴木福)に出会う...。

■犬猿の仲だった2人がいつしか最強のコンビに...橋爪功と名取裕子の名演がきらり

橋爪功と名取裕子がベテラン刑事をそれぞれに好演 (C)東映

京都府内で発生した事件を東雲と朝子という2人のベテラン刑事がそれぞれの角度から追い、見事解決へと導くさまを人情味たっぷりに描く本作。橋爪は、現役時代に培った情報網"東雲ネットワーク"を駆使して事件解決の糸口を見つける敏腕刑事の東雲を好演している。東雲は1年前に先立たれた妻から「再婚相手を見つけてほしい」という遺言を残され、現在は若者に混じってシェアハウス生活を満喫しているという型破りな人物でもある。そんなクセの強めな東雲を、橋爪は肩の力が抜けた自然体の演技で表現している。普段は飄々とした立ち居振る舞いの東雲だが、昭和の熱血刑事だった一面が見え隠れする場面も。その際の橋爪の渾身の演技と迫力にも注目だ。

(C)東映

一方の朝子も、あらゆる部署でキャリアを積んできたベテランの刑事。捜査一課長・丸神敏明(羽場裕一)からは、「捜査現場に積極的に女性を登用したいという上層部の言わば実験として起用された」と、捜査会議に集まった刑事たちに紹介された彼女。多くの先輩たちの前では、何も勝手がわからない素人のようにおどおどとした態度を取る。しかしそれは、あくまでも彼らを油断させるための演技で、実際の朝子は超ベテランの東雲と同じく優れた着眼点を持つ切れ者。その実力と美貌に魅了されているファンも多く、鑑識課の課長・高田巌(田中要次)は、朝子の親衛隊長を名乗るほど。そんな朝子を名取は、さまざまな表情と声色を使い分けて表現。特に、捜査一課の先輩たちの前で見せる落ち着きのなさと、若手への指導ぶりや事件現場での堂々とした立ち居振る舞いのギャップには驚かされるはずだ。

第1話の冒頭でも描かれているように、当初は犬猿の仲だった東雲と朝子。しかし、捜査

を通して互いを知る中で、尊敬し合い、いつしか最強のコンビとなっていく。そんな2人を魅力的に演じる橋爪と名取の名演を堪能しながら楽しんでいただきたい、良質な刑事ドラマだ。

文＝中村実香

放送情報

最強のふたり〜京都府警 特別捜査班〜

放送日時：2026年3月29日(日)11:20〜

チャンネル：ファミリー劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：橋爪功 名取裕子 酒井美紀 和田正人 田中要次 吉見一豊

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