◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）

長崎日大は中盤から互角以上の戦いを見せたが、追い上げは届かず、出場４大会連続の初戦敗退となった。初回に痛恨の５失点。平山清一郎監督は「やっぱり悔しいですね」という第一声の後に「いきなりホームランを打たれて。キーマンに挙げていた菰田選手に出鼻をくじかれてしまいました」と続けた。

１死からプロ注目の二刀流・菰田陽生（３年）に特大の左越えソロ。ペースを握られ、一挙５点を献上した。「本当に先制パンチ。本当に超高校級。乗せたくないと思っていた選手を勢いづかせてしまったことが、いろんなことにつながっていたと思います」。ダメージを与えられた後に機動力も絡められ「落ち着いて守ることができなかった」と肩を落とした。

それでもエースの古賀友樹（３年）が立ち直り、２回以降は無失点。１６３球で完投し、攻撃陣も力投に応えた。７回に２点差に迫り、なおもチャンスを継続。「諦めずに戦ってくれたし、古賀も持ち味を出してくれた。甲子園で勝つことを目指して、またチームをつくっていきたい」と夏を見据えた。