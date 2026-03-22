◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）

昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が衝撃の“初スイング弾”をかっ飛ばした。

初回１死で相手先発の古賀友樹に対すると、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。打った瞬間の豪快アーチに、菰田は一塁を回ったところで右手を挙げてガッツポーズ。甲子園はどよめきに包まれた。

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ネット裏にはＮＰＢ１２球団やメジャー球団のスカウトが逸材のパフォーマンスを見届け、先制弾には称賛の声が相次いだ。

巨人・水野編成本部長「いきなり初球、高めに浮いてきた変化球を仕留めるのはさすがです。スケールが高校生の中でもずば抜けている」

西武・秋元球団副本部長「いきなりひと振り目でホームランは凄い。打った瞬間、でしたね。レフト前ヒットも打球が速かった。魅力的な選手です」

ソフトバンク・永井編成育成本部長兼スカウト部部長「まだまだ打席数も含めた経験値はこれから。伸びしろを考えると、楽しみな選手。バットマンとしての能力が高いですね」

ロッテ・榎スカウト部長「パワーが違う。打球も速く、魅力のある選手。投打両方でレベルの高い選手なので、上位に入ってくる逸材ですね」