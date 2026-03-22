１５日、江蘇省揚州市瘦西湖風景区の景色。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）

【新華社北京3月22日】中国に春が訪れている。山々が淡い黄緑色に染まり、広大な野原が色鮮やかに彩られた。枝先でさえずる小鳥、明るく咲き乱れる花々、緑に覆われた山並み、霞が漂う水面。山河には春の気配、人々の心には温もりが満ちている。

１９日、江蘇省興化市千垛（せんだ）風景区を行き交う遊覧船。（ドローンから、興化＝新華社配信／顧継紅）

１９日、浙江省嘉興市南湖風景区に咲く花。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

１７日、湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州竜山県肖家坪村で、春茶の新芽を摘む農家の人たち。（竜山＝新華社配信／曾祥輝）

１８日、ヤマモモの花を通して見た重慶市黔江区の旧市街地。（重慶＝新華社配信／楊敏）

１９日、広西チワン族自治区河池市羅城モーラオ族自治県新印村の菜の花畑を飛び交うミツバチ。（河池＝新華社配信／呉輝栄）

１５日、江蘇省連雲港市雲台山風景区の桜桃谷で、花を見上げて記念撮影する人。（連雲港＝新華社配信／司偉）

１７日、四川省峨眉山市高橋鎮宏村の景色。（峨眉山＝新華社配信／孔勝）

１６日、貴州省銅仁市玉屏トン族自治県茅坪村で、枝の上で餌をついばむ小鳥。（銅仁＝新華社配信／胡攀学）

１８日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州丹寨県台辰村の景色。（ドローンから、丹寨＝新華社配信／楊武魁）

１５日、江蘇省揚州市瘦西湖風景区を行き交う遊覧船。（ドローンから、揚州＝新華社配信／周社根）

１８日、河北省石家荘市の元南公園を散策する人たち。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

１９日、広西チワン族自治区南寧市の南湖沿岸で満開となったキワタの花。（南寧＝新華社記者／周華）

１７日、広西チワン族自治区南寧市青秀山風景区の桜花園で花を鑑賞する人たち。（南寧＝新華社配信／喩湘泉）

１９日、山東省済南市の大明湖で泳ぐオオバン。（済南＝新華社配信／郝鑫城）

１７日、浙江省嘉興市南湖区の范蠡湖（はんれいこ）公園に咲く花。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

１９日、北京市の国家植物園で花を鑑賞する人。（北京＝新華社配信／劉満倉）

１８日、河北省石家荘市橋西区の環城水系緑地で、ヤマモモの花を撮影する人。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

１８日、陝西省漢中市漢台区皇塘水郷風景区の菜の花畑を楽しむ人たち。（漢中＝新華社配信／劉俊強）

１９日、江蘇省南京市の莫愁湖（ばくしゅうこ）公園で満開となった花。（南京＝新華社配信／楊素平）

１９日、重慶市巫山県曲尺郷曲尺村で満開となったスモモの花。（重慶＝新華社配信／廬先慶）

１９日、広西チワン族自治区南寧市の民族大道で満開となったキワタの花。（南寧＝新華社記者／周華）

１９日、貴州省銅仁市江口県掛扣（かこう）村の生態茶園で、春茶を摘む農家の人たち。（ドローンから、銅仁＝新華社配信／李鶴）

１９日、湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州竜山県肖家坪村で、春茶の新芽を摘む農家の人たち。（湘西＝新華社配信／曾祥輝）

１７日、広西チワン族自治区賀州市昭平県昭平鎮の花六茶園で、春茶を摘む農家の人たち。（賀州＝新華社配信／左徳強）

１８日、江蘇省昆山市の亭林園で、花をバックに記念撮影する人たち。（昆山＝新華社配信／王須中）

１８日、江蘇省揚州市何園風景区で花を撮影する人。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）