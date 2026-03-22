野球解説者の武田一浩氏（60）がWBC準々決勝の日本―ベネズエラ戦を自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。次回WBCに向けて日本が今からやるべきことを指摘した。

第6回大会はこれまでにない盛り上がりを見せた。

日本が優勝した第1回で投手コーチを務めた武田氏も「これだけの人気コンテンツ。第1回大会と比べても野球の国際大会になっている」と振り返った。

次回、日本は世界一奪還を目指す大会になる。

武田氏は「次の大会のために日本が今からやらなければいけないことはボールを代えること。ピッチクロックを入れること。ここをちゃんとやっていかないと3年後になったらメジャーの選手はもっと慣れて、多分その差が結構出てくると思う」と指摘した。

とくにボールに関しては世界的な統一球を使用することが重要だという。

メジャーもボールが革の質感や縫い目の高さなどNPBの統一球とは違い、滑りやすいなど日本の投手は悩まされてきた。

武田氏は「NPBの人はちょっと考えないと。ボールを世界統一でやれば滑るとかなくなるわけだから。俺は（以前から）その方がいいと思うけど、みなさんはどう思うか」と問題提起した。