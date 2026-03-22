◇第98回選抜高校野球大会第4日・1回戦 大垣日大2―1近江（2026年3月22日 甲子園）

延長タイブレークの末に敗れた近江（滋賀）の二塁手・小森光（3年）が好守でスタンドを沸かせた。0―0の4回無死一塁から一、二塁間への強烈なゴロを横っ飛びで好捕し、一塁でアウトにした。抜ければ無死一、三塁と大垣日大の好機が広がるのを阻止。1点を争う好ゲームを演出した。

「センターラインを任されているので、1球1球一歩目を切れるように合わせていた。いい一歩目を切れて、投手を助けられてよかった」

左打者でコースによって引っ張ってくるというデータも頭に入れて「予想していい準備ができた」と振り返った。

アルプス席で声援を送った父・康平さん（43）は、PL学園時代に背番号13の一塁手として00年夏の甲子園に出場。「甲子園に来るのはそのとき以来なんです。息子に連れてきてもらいました。感慨深いです」。当時は1学年下に今江（前楽天監督）がいる強力打線だったが、3回戦で優勝した智弁和歌山に7―11で敗れてベスト8を逃した。そんな父のプレーを映像で見たことがある小森は「お父さんに憧れて、高校でも野球をやろうと思った。夏はお父さんを超えたい」。夏に甲子園へ戻ってきてベスト8以上を誓った。