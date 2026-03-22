撮影会で絶大な人気を誇る福岡県在住のグラビアアイドル・榛名ういさんのFLASHデジタル写真集「榛名うい 未完成のきらめき」がリリースされました。



【写真】撮影会で大人気の榛名ういさん

グラビアフリークの中ではすでに注目を集める榛名さんはこれが初めてのデジタル写真集です。まだ幼さが残る顔立ちに迫力満点のGカップ89センチバストというアンバランスさがクセになる。これからが楽しみな新人の登場です。



榛名さんは満を持してFLASH初登場。やや緊張した表情を見せながらも、5ページにわたってその魅力を存分に伝える仕上がりとなっています。素朴さがチャームポイントだという彼女だが、インタビューでは「ロックフェスに行くことにハマっている」という意外な一面も。



榛名さんはＸで「私が掲載中の週刊FLASHは、もうGETしていただけましたか？ まだの方もぜひお手に取っていただけたら嬉しいです」「素朴さ満載のかわいいグラビアに仕上げていただきました ぜひチェックしてみてください」と投稿し、撮影時の画像なども公開しています。



【榛名ういさんプロフィール】

はるなうい 23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身 T165・B89(G)W59H90 趣味：岩盤浴 特技：腕の柔軟。水着撮影会で飛び抜けた人気を誇り、今回がグラビアデビュー。最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）