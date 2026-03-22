＜義妹にマンション譲れ？＞すがる夫「離婚したくない…！」自業自得でしょ、思い知れ【第6話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしていました。ある日、私が所有するマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出した夫。しかし義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、マンションをタダ同然で手に入れて現金化するつもりだったのです。義両親も交えた話し合いの場で、義妹夫婦の嘘が次々と暴かれていきました。私は今回の件で、夫との関係を切る決意を固めました。やがて離婚が成立して、家を出ていく日が来ました。
夫はマンションを譲る話さえ取り下げれば、私との関係も元に戻ると思っていたのかもしれません。けれど私は夫の「心」に失望したのです。夫は自分の「兄としてのプライド」のために、私のことを利用しようとしていたのです。
家族3人、この一軒家でずっと幸せに暮らせると思っていました。けれど今さら考えても仕方のないことなのでしょう。そして数か月が経ち……。私が独身時代に購入し、母が晩年暮らしていたマンションは売却が決まりました。
夫は最後まで「俺は離婚したくない」とすがってきましたが、私の決意が揺らぐことはありませんでした。私の努力や母の想いを踏みにじり、妻を「利用する対象」としか見ていなかった事実は、何をもってしても修復できないのです。
その後、義妹夫婦に奪われそうになったマンションは私の手で売却しました。母は私たちの幸せな未来を願ってくれました。売却したお金はその願いどおり、新たな一歩を踏み出す支えとなっています。自分の誇りとハルトの未来を守り抜いた今は、心から晴れやかな気持ちです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
夫はマンションを譲る話さえ取り下げれば、私との関係も元に戻ると思っていたのかもしれません。けれど私は夫の「心」に失望したのです。夫は自分の「兄としてのプライド」のために、私のことを利用しようとしていたのです。
家族3人、この一軒家でずっと幸せに暮らせると思っていました。けれど今さら考えても仕方のないことなのでしょう。そして数か月が経ち……。私が独身時代に購入し、母が晩年暮らしていたマンションは売却が決まりました。
夫は最後まで「俺は離婚したくない」とすがってきましたが、私の決意が揺らぐことはありませんでした。私の努力や母の想いを踏みにじり、妻を「利用する対象」としか見ていなかった事実は、何をもってしても修復できないのです。
その後、義妹夫婦に奪われそうになったマンションは私の手で売却しました。母は私たちの幸せな未来を願ってくれました。売却したお金はその願いどおり、新たな一歩を踏み出す支えとなっています。自分の誇りとハルトの未来を守り抜いた今は、心から晴れやかな気持ちです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子