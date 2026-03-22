【義母サブスク？合鍵にキレた俺】激高する夫「次やったら出禁」家にいたの？＜第2話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第2話 そこまで怒ることなの？
【編集部コメント】
ケンタさんは相当ご立腹のようですね。リカさんのお母さんは、リカさんのお姉さんのお子さんたちも連れて遊びに来て、合鍵を使って勝手に（一応断りの連絡は入れましたが）家に入ったのだそう。リカさんがケンタさんの立場になったら、同じように怒ってしまうのではないでしょうか。でもひとつ気になる言葉がありました。「今日、家にいたの？」とケンタさんに聞くリカさん。あれ？ ケンタさんが家にいること、知らなかったんですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 そこまで怒ることなの？
【編集部コメント】
ケンタさんは相当ご立腹のようですね。リカさんのお母さんは、リカさんのお姉さんのお子さんたちも連れて遊びに来て、合鍵を使って勝手に（一応断りの連絡は入れましたが）家に入ったのだそう。リカさんがケンタさんの立場になったら、同じように怒ってしまうのではないでしょうか。でもひとつ気になる言葉がありました。「今日、家にいたの？」とケンタさんに聞くリカさん。あれ？ ケンタさんが家にいること、知らなかったんですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙