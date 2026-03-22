◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」（２２日、横浜武道館）観衆２６９３（満員）

プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」を開催した。

メインイベントの「１５周年記念スペシャルタッグマッチ」でＳａｒｅｅｅは、マーベラスの彩羽匠との「スパーク・ラッシュ」でＩＷＧＰ女子王者・朱里、「センダイガールズ」橋本千紘と対戦した。

中学生だった１４歳でワールド女子プロレス・ディアナの入門テストを受検し２０１１年４月１７日、ディファ有明での里村明衣子戦でデビューしたＳａｒｅｅｅ。２１年から２年間、世界最大の団体「ＷＷＥ」に参戦するなど挑戦を続けた１５年間だった。

Ｓａｒｅｅｅの入場時、歌手の島谷ひとみがステージに登場しテーマソング「太陽神」を熱唱した。Ｓａｒｅｅｅを熱く抱きしめ記念マッチへ最大のエールを送った。

試合はＳａｒｅｅｅのプロレス人生を象徴するような激闘となった。４人が互いの持てる技を真っ向からぶつけ合い会場はヒートアップした。橋本のジャーマン、パワーボムを耐え抜いたＳａｒｅｅｅは裏投げで逆襲。彩羽の蹴りから裏投げ３連発でフォールするも朱里にカットされた。最後はトドメのリストクラッチ式裏投げをさく裂させＳａｒｅｅｅが橋本を沈め記念マッチを飾った。

マイクを持ったＳａｒｅｅｅは「スパーク・ラッシュが最強の朱里、橋本千紘から勝ったぞ！」と絶叫。「ライバル３人に囲まれて横浜武道館でできたことは私が歩んできたプロレスは間違いじゃなかった」とかみしめた。

敗れた橋本は「女子プロレス、ずっとずっと強さを求めて続けてくれてありがとう！」と絶叫。朱里は「Ｓａｒｅｅｅ、刺激をいつもありがとう！次は絶対に負けないから。またバチバチやろう」と呼びかけた。

対戦相手の２人が去ると彩羽がマイクを持ち、Ｓａｒｅｅｅへ「どっちが最強か、そろそろ決着つけませんか」と対戦を要求。Ｓａｒｅｅｅは「その言葉待ってたよ。どっちが最強なのか決めようよ」と応じ、彩羽は「ベルトかけるしかないっしょ」と自身が保持する「ＡＡＡＷシングル王座」をかけ、団体の１０周年記念大会となる５・５横浜ＢＵＮＴＡＩでの対戦をぶち上げた。

彩羽が「決着つけるぞ！７年ぶりのシングル」と挑発すると、Ｓａｒｅｅｅは「お前の持つこのベルト私が絶対、巻いてやるよ」とにらみ合い握手を交わした。

最後にＳａｒｅｅｅがリングに残り、再び島谷を紹介。ステージに登場した島谷はこの日、リリースしたＳａｒｅｅｅの新メインテーマソング「太陽神Ｐｒｉｓｍ」を生で熱唱した。ステージで再び熱い抱擁をかわし、島谷から「みんな、これからも応援していこうね」と激励され「島谷さん私の夢が叶いました」と感謝し「プロレス界の顔に絶対になってみせます」と誓った。

バックステージでＳａｒｅｅｅは記念大会を「通過点です」と明かし「１５年間、プロレスにすべてをかけてやってきましたが、今日、改めて思いました。私の人生は間違いなくプロレスです。これから先もプロレス人生とともにトップを目指して誰にも負けない強さを目指して頑張っていきます」と誓い、ファンと関係者に感謝した。

記念大会は満員となる２６９３人の観客を動員した。Ｓａｒｅｅｅは「超満員札止めを目指していたんでちょっと悔しい面もありますが次やったときはもっともっともっとたくさんのお客さんを集めてみせます」と唇をかんだが「これからのプロレス界、必ず私が顔になるんで、リングの上がすべてだってことを教えてやるよ」と宣戦布告した。

◆３・２２横浜武道館全成績

▼メインイベントＳａｒｅｅｅ１５周年記念スペシャルタッグマッチ 時間無制限１本勝負

〇Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠（２３分０６秒 リストクラッチ式裏投げ↓体固め）朱里、橋本千紘●

▼セミファイナル スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇なつぽい（１３分１６秒 ラ・マヒストラル）伊藤薫●

▼第４試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

暁千華、〇ジャガー横田、井上貴子（７分４９秒 卍固め）フワちゃん●、神取忍、堀田祐美子

▼第３試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

〇黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン（４分１３秒 イケメンフラッシュ）シン・広田Ｓａｒｅｅｅ●

▼第２試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

〇ＶＥＮＹ（８分３７秒 ムーンサルトプレス↓片エビ固め）ＨＡＮＡＫＯ●

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、〇叶ミク（１２分４２秒 ジャーマンスープレックスホールド）里奈、藤原あむ●

▼ダークマッチ シングルマッチ １０分１本勝負

△望天セレネ（時間切れ引き分け）古沢稀杏△

▼ダークマッチ タッグマッチ １０分１本勝負

〇豊田紗也夏、ＡＫＡＲＩ（８分４０秒 ミサイルキック↓片エビ固め）志真うた、優華●