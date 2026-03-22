◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節 清水３―１広島（２２日・アイスタ）

清水がホームで広島を３−１で下し今季初の３連勝を飾った。前半１９分にチーム最年長のＤＦ吉田豊（３６）が５年ぶりのゴールを決めて先制。後半３９分に１点を返されたものの、前半２１分にＦＷ呉世勲（２７）、後半２１分にＦＷ北川航也（２９）が追加点を決め、今季最多の３得点で、５試合ぶりの勝ち点３を手にした。

チーム最年長の一撃がスタジアムを沸かせた。北川のシュートの跳ね返りがペナルティーエリア外の左サイドへ。「枠に入れる」意識で、吉田が利き足ではない左足を振り抜くと、低い弾道でネットに突き刺さった。得点は５年ぶり、アイスタでは、２０１３年のプロ初ゴール以来だ。

「決めた瞬間に何をやればいいか考えていたら、意味不明なガッツポーズになっていた」と苦笑いした。中腰で両腕を振ったが、喜びのあまり、本人にも謎の行動だった。

チームにとって前半の得点は今季初。決定力に苦しんでいた中での一発に吉田孝行監督（４９）は「特に前半は完璧」と評価し、先陣を切った最年長ＤＦに対しては、「年齢じゃないことを証明してくれた。ムードメーカーですし、お手本になる選手」と称賛した。

吉田は、最終ラインの左サイドバックとして開幕から８試合連続フル出場。昨季は４月に肉離れで約３か月離脱する悔しさも味わったが、「年齢だからこれくらい、という考え方だと落ちていくだけ。練習はけがに気をつけながらも追い込んでなんぼ」と言い切る。

昨季まで清水に在籍していた１歳上のＭＦ乾貴士から姿勢を学んだ。年齢の話になると「やっぱり、きついよ。だからやんなきゃいけない」と言われ、取り組み方にも影響を受けていた。「サッカー小僧で、本当にサッカーが好き。その上で走り続ける。その向き合い方は大きかった」。次の世代へ見せるため、アラフォーになっても、走り続ける理由が、そこにある。