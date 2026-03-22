日テレのアニメオタクアナウンサーが『バンキシャ！』卒業 伊藤遼アナが感謝「3年半ありがとうございました」
日本テレビ『真相報道 バンキシャ！』（毎週日曜 後6：00）が22日放送され、後呂有紗アナウンサー、伊藤遼アナウンサーが同日をもって卒業した。
【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ 後呂有紗アナらと集合
後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。4月からは『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。
伊藤アナは、ニュースを読み上げ、桝太一キャスターから「3年半ありがとうございました」とねぎらわれ、「ありがとうございました」と感謝を伝えた。
伊藤アナはアニメオタクとして知られ、スポーツ中継なども担当する。
【写真】『バンキシャ！』後任の石川みなみアナ 後呂有紗アナらと集合
後呂アナは「夏目三久アナウンサーからバトンを受けとって、あっという間の4年半でした。皆さんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と感謝。4月からは『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演する。
伊藤アナは、ニュースを読み上げ、桝太一キャスターから「3年半ありがとうございました」とねぎらわれ、「ありがとうございました」と感謝を伝えた。
伊藤アナはアニメオタクとして知られ、スポーツ中継なども担当する。