新潟市の使われていない空き店舗などを活用する新たな事業。その第一号となる施設がお披露目されました。キーワードは新潟の特産品のお米です。

元理髪店だった建物

リポート

「築100年を超える、もともと理髪店だったという建物。もともとあった鏡。趣のある窓もそのまま残されています」



新施設「米草堂（こめそうどう）」

オープンを控える、その名も「米草堂」。



新潟市中央区花町に設けられた複合施設で、1階は南魚沼産コシヒカリを使ったおかゆの専門店。



2階はコメを原料にしたバイオマスプラスチックのショールームなどになっています。



理髪店が閉店し空き店舗に

こちらの建物。



かつて理髪店として営業していましたが5年ほど前に閉店。



これまで空き店舗となっていました。



商店街の2割が空き店舗

県の調査によりますと、県内の商店街は後継者不足などにより、およそ2割が空き店舗となっています。



古町地区でも、70軒以上の空き店舗があり、市街地の空洞化が課題となっています。



米草堂のオーナー、新潟市出身の荻野高弘さんが空き店舗をリノベーションで新たな空間に生まれ変わらせました。



起業のきっかけは市のワークショップ。



建築の専門家などに出会い、父が兼業農家だったことから、コメにまつわる事業を立ち上げたといいます。



1階と2階で違う業態なのは…

米草堂 荻野高弘代表取締役

「1つの業態に縛られるのではなく、組み合わせることで、安定的なこの場所の運営ができるのではないかなと。そういうところが経緯になって、1階と2階は違う業態でやってみようかなと」



中原新潟市長が見学に

オープンに先立ち、新潟市の中原市長が施設の見学に訪れました。



中原八一市長

「高いですね、天井が」



店の人

「ブリキ製のモールで、大正時代とかにつくられたといわれています」



物件オーナー 平野和也さん

「壊そうと思っていた家が、市のために使ってくれることに なって、とてもうれしく思っています」



そして、お披露目の日に振る舞われたのは、1階で提供する「おかゆ」。



県産米と、様々な国の味を掛け合わせた自慢の一皿がずらりと並びます。



リポート

「いただきます。ベースはほっこりする鶏だしの味なのですが、そこにナッツの香ばしさ、とうもろこしの甘さが加わって複雑なおいしさです」



米草堂 荻野高弘代表取締役

「オフィス街の入り口で、住宅街にも近いところになっているので、本当にカジュアルに気軽に来られるような場所になってほしいなと思っております」



万代と古町の中間にあり、にぎわいの創出が期待される「米草堂」は3月23日にオープンします。





2026年3月13日「夕方ワイド新潟一番」放送より