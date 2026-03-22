愛媛がクラブ史上初となるプレーオフ進出決定…敵地で福岡との激闘を制す

Bリーグは3月22日、愛媛オレンジバイキングスが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」への出場を決めたことを発表した。

同日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2第26節で、愛媛はライジングゼファー福岡と対戦。シャキール・ハインズを中心にオフェンスを展開し、47－44と3点リードで前半を折り返す。第3クォーターで一気に点差を広げると、最終クォーターの福岡の反撃を振り切り、最終スコア95－90で激闘を制した。

この試合では、ハインズがチームトップの28得点7リバウンド4アシストと躍動。さらにミッチェル・ワットが14得点5アシスト、マイケル・パーカーが13得点5リバウンド、古野拓巳が11得点5アシストをマークした。一方の福岡は、テレンス・ウッドベリーが26得点11リバウンド8アシスト、パブロ・アギラールが14得点13リバウンドとダブルダブルの活躍を見せるも、ホームで悔しい敗戦となった。

クラブ史上初のプレーオフ出場切符を手にした愛媛。なお、プレーオフは5月1日から5日にかけてクォーターファイナル、7日から11日にかけてセミファイナル、15日から19日にかけてファイナルおよび3位決定戦が実施される。会場は全試合プレーオフ出場順位上位クラブのホームで行われる。

【画像】愛媛がクラブ史上初のプレーオフ進出を決定