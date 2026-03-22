Vポイント×SMBC レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス最終日が22日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われ、笠りつ子（PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回って通算3アンダーとし、約5年ぶりのツアー7勝目を飾った。2位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）は、4バーディー、4ボギーの72で回って通算1アンダーの2位で終えた。この日も圧倒的な飛距離を武器にしたが、最終18番パー5で狙った2オンができず、「逆球」に苦しんでいることを明かした。

最終18番は540ヤードのパー5。笠と同じ2アンダーで首位にいた神谷は、2オン狙いの勝負に出た。だが、ボールはグリーン左手前の深いバンカーに吸い込まれた。

「逆球が出ました。今日はオフの間にやってきたことができなくて、逆球に悩まされていました」

パワーフェードを持ち味にする神谷にとっての逆球は、左に曲げてしまうこと。その後、第3打は左手前バンカーから出しただけになり、第4打は下り傾斜でピンを大きくオーバー。8メートルのパーパットも外してしまった。

それでも、勝った笠にリスペクトを込めてハグ。取材陣に囲まれた際も「りつ子さんはバーディーを獲るなと思っていたので」と言い、2オン狙いに悔いはないことを明かした。

その上で、今後のことを問われると「崩れているスイングを戻したいです」と言った。今季は3戦を終えて4位、28位、2位でメルセデス・ランキング4位。まずは「逆球」の悩みを解消し、早期の1勝を目指す。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）