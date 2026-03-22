飼い主さんのケーキ作りを見守っている猫さん。初めて見るケーキ作りに、戸惑っている様子だったとのことです。動画は46万回以上も再生され、「すんごい傾げてますね首」「ものす～ごく、一生懸命に考えてて可愛い」とのコメントが集まっています。

【動画：猫が初めて見る『ケーキ作り』に……可愛すぎる『リアクション』】

ケーキ作りを見学中

Instagramアカウント「ご飯と猫」さまに登場したとらほーちゃんは、飼い主さんがケーキを作る姿を真横から見学していたのだとか。とらほーちゃんは、ケーキ作りを見るのはこの時が初めてだったとのこと。

初めに飼い主さんは、ボウルの中に粉を振るい入れたのだとか。初めて見るその様子に、とらほーちゃんは首を傾げていたのだそう。何をやっているのか考えているようだったとのことです。

首を傾げっぱなしのとらほーちゃん

飼い主さんが次々とボウルに材料を入れていく姿を、興味深そうに見ているとらほーちゃん。見慣れないものたちを見つめながら何度も首を傾げていたのだとか。

飼い主さんはとらほーちゃんのことを、悩んでいるみたいで可愛いな、と思いながらケーキを作っていたとのことです。その間にも、ケーキはどんどん完成に向かっていきます。

出来上がったケーキには興味なし

出来上がった生地をオーブンの中に入れる飼い主さん。美味しそうなシフォンケーキが焼きあがりました。ところがとらほーちゃんは、なぜか完成したケーキには全く興味がなさそうです。

飼い主さんが目の前にケーキを差し出しても、見向きもしなかったのだとか。とらほーちゃんは、ケーキを作る過程を楽しみたいタイプなのかもしれませんね。

ケーキ作りを見守るとらほーちゃんの姿は、Instagramで46万回以上も再生され、「可愛い！なんてええ子なんや…うちの猫ならすぐ食ってきます笑笑」「最終的に興味ないんか～～い！ww」「すんごい傾げてますね首‼️だーいぶ不思議なんですね笑」「かわいい。一緒に作ってるみたいっ」「あんなに食いつくように見てたのに」「たぶんどの猫ちゃんよりもふかーく首傾げてる！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ご飯と猫」さまには、飼い主さんのご飯づくりを見守るとらほーちゃんの姿がたくさん投稿されています。まるで一緒にご飯を作っているかのような様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ご飯と猫」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。