各地域で第7節の全試合が行われた

明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節が3月21日、22日に行われた。

最新の順位表が更新され、各グループの上位や下位の動向が明らかになっている。順位表や試合結果を受けて、SNSでは特定のチームの強さやグループの混戦模様に注目が集まった。

EAST-Aでは、ベガルタ仙台が退場者を早々に出したモンテディオ山形に1-0で勝利し、首位をキープした。また、ブラウブリッツ秋田が勝ち点差1で2位、湘南ベルマーレが3差で3位に付けている。昨季J3を制した栃木シティは、栃木SCとのダービーに敗れて最下位となった。

WEST-Aでは、FC今治が徳島ヴォルティスに2-1で勝利し8位となり、首位の徳島は敗れたものの1位を維持している。高知ユナイテッドSCは愛媛FCに0-1で敗れたが、徳島と同勝ち点で2位となった。勝ち点差2でカターレ富山、3差でアルビレックス新潟が続いている。

EAST- BではRB大宮アルディージャがジュビロ磐田に4-1で快勝し首位をキープした。勝ち点1差でいわきFCが最下位のAC長野パルセイロに勝利し2位、PK戦で松本山雅FCに敗れたFC岐阜も同勝ち点で3位となっている。

WEST-Bでは、昇格組のテゲバジャーロ宮崎がロアッソ熊本に勝利、開幕から7連勝で首位を独走。2位の鹿児島ユナイテッドFCがガイナーレ鳥取とのPK戦を制したが、宮崎と勝ち点6離されている。WEST-Bこそ宮崎が抜け出してるものの、他3グループでは上位が混戦となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）