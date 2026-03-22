『黄泉のツガイ』ガブリエルほかツガイ役は村瀬歩 放送・配信情報詳細発表 ポッドキャスト番組配信も【コメントあり】
4月4日よりTOKYO MXほかで連続2クールにて放送されるテレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜 後11：30）のガブリエルをはじめとする数多くのツガイ役を、村瀬歩が担当することが発表された。あわせて、放送・配信情報の詳細、4月9日より毎週木曜にポッドキャスト『ツガイガタリ』が配信されることが解禁された。
【画像】作画いい！『黄泉のツガイ』PV場面カット
本作のレギュラーポッドキャスト番組『ツガイガタリ』は、スマートフォンやパソコンなどでラジオやポッドキャストを楽しめる無料サービス「radiko（ラジコ）」にて配信されるオリジナル番組で、radikoがアニメ作品とコラボレーションして番組を制作・配信するのは今回が初の試みとなる。
番組では、主人公ユル役を務める小野賢章がパーソナリティを担当。毎回キャストをゲストに迎え、作品の最新情報を届けるとともに、さまざまな角度から『黄泉のツガイ』の魅力に迫るトーク番組として送る。また、リスナーからの投稿も募集し、番組を通じて作品の世界観をより深く楽しめる内容となる。番組では、リスナー参加型のコーナーも実施予定。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
＜キャストコメント＞
■村瀬歩／ガブリエルほかツガイ役
ガブリエルの声ほか、さまざまなツガイたちの声を担当させていただきます。荒川先生の作品にまた参加できること、そしてこのオファーをいただいたことのありがたさ重要さに心がワクワクドキドキで毎度収録が待ち遠しくてたまらないこの頃です。何せツガイたちは姿形多種多様面妖！自分にできることを模索しつつ楽しみながら励んでおりますので、素晴らしい映像美とともに皆さんのもとに届くのを楽しみにお待ちください！
＜放送・配信情報＞
【4月4日（土）放送開始】
TOKYO MX 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
とちぎテレビ 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
群馬テレビ 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
BS11 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
MBS 毎週土曜 深夜2：08〜深夜2：38（※初回放送は深夜1：38〜）
CBCテレビ 毎週土曜 深夜2：43〜深夜3：13
【4月6日（月）放送開始】
AT-X 毎週月曜 午後11：30〜深夜0：00
【4月7日（火）放送開始】
信越放送 毎週火曜 深夜1：30〜深夜2：00
HTB北海道テレビ 毎週火曜 深夜1：55〜深夜2：25
RKB毎日放送 毎週火曜 深夜2：00〜深夜2：30
【4月8日（水）放送開始】
テレビユー福島 毎週水曜 深夜0：58〜深夜1：28
ミヤギテレビ 毎週水曜 深夜0：59〜深夜1：29
テレビ静岡 毎週水曜 深夜1：15〜深夜1：45
南海放送 毎週水曜 深夜1：35〜深夜2：05
青森放送 毎週水曜 深夜1：54〜深夜2：24
TeNYテレビ新潟 毎週水曜 深夜1：59〜深夜2：29
熊本県民テレビ 毎週水曜 深夜2：34〜深夜3：04
【4月9日（木）放送開始】
さくらんぼテレビ 毎週木曜 深夜0：45〜深夜1：15
鹿児島放送 毎週木曜 深夜1：20〜深夜1：50
琉球朝日放送 毎週木曜 深夜1：20〜深夜1：50
広島テレビ 毎週木曜 深夜1：29〜深夜1：59
テレビ山口 毎週木曜 深夜2：00〜深夜2：30（※初回放送は深夜2：28〜）
西日本放送 毎週木曜 深夜2：29〜深夜2：59
日本海テレビ 毎週木曜 深夜2：30〜深夜3：00
※放送日時は編成の都合により変更となる場合あり。
【4月4日（土）深夜0：00以降、順次配信開始】
ABEMA／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／バンダイチャンネル／Netflix／Prime Video／ディズニープラス／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／AnimeFesta／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル／TVer ほか
※配信日時は編成の都合等により変更となる場合あり。
【画像】作画いい！『黄泉のツガイ』PV場面カット
本作のレギュラーポッドキャスト番組『ツガイガタリ』は、スマートフォンやパソコンなどでラジオやポッドキャストを楽しめる無料サービス「radiko（ラジコ）」にて配信されるオリジナル番組で、radikoがアニメ作品とコラボレーションして番組を制作・配信するのは今回が初の試みとなる。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
＜キャストコメント＞
■村瀬歩／ガブリエルほかツガイ役
ガブリエルの声ほか、さまざまなツガイたちの声を担当させていただきます。荒川先生の作品にまた参加できること、そしてこのオファーをいただいたことのありがたさ重要さに心がワクワクドキドキで毎度収録が待ち遠しくてたまらないこの頃です。何せツガイたちは姿形多種多様面妖！自分にできることを模索しつつ楽しみながら励んでおりますので、素晴らしい映像美とともに皆さんのもとに届くのを楽しみにお待ちください！
＜放送・配信情報＞
【4月4日（土）放送開始】
TOKYO MX 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
とちぎテレビ 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
群馬テレビ 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
BS11 毎週土曜 午後11：30〜深夜0：00
MBS 毎週土曜 深夜2：08〜深夜2：38（※初回放送は深夜1：38〜）
CBCテレビ 毎週土曜 深夜2：43〜深夜3：13
【4月6日（月）放送開始】
AT-X 毎週月曜 午後11：30〜深夜0：00
【4月7日（火）放送開始】
信越放送 毎週火曜 深夜1：30〜深夜2：00
HTB北海道テレビ 毎週火曜 深夜1：55〜深夜2：25
RKB毎日放送 毎週火曜 深夜2：00〜深夜2：30
【4月8日（水）放送開始】
テレビユー福島 毎週水曜 深夜0：58〜深夜1：28
ミヤギテレビ 毎週水曜 深夜0：59〜深夜1：29
テレビ静岡 毎週水曜 深夜1：15〜深夜1：45
南海放送 毎週水曜 深夜1：35〜深夜2：05
青森放送 毎週水曜 深夜1：54〜深夜2：24
TeNYテレビ新潟 毎週水曜 深夜1：59〜深夜2：29
熊本県民テレビ 毎週水曜 深夜2：34〜深夜3：04
【4月9日（木）放送開始】
さくらんぼテレビ 毎週木曜 深夜0：45〜深夜1：15
鹿児島放送 毎週木曜 深夜1：20〜深夜1：50
琉球朝日放送 毎週木曜 深夜1：20〜深夜1：50
広島テレビ 毎週木曜 深夜1：29〜深夜1：59
テレビ山口 毎週木曜 深夜2：00〜深夜2：30（※初回放送は深夜2：28〜）
西日本放送 毎週木曜 深夜2：29〜深夜2：59
日本海テレビ 毎週木曜 深夜2：30〜深夜3：00
※放送日時は編成の都合により変更となる場合あり。
【4月4日（土）深夜0：00以降、順次配信開始】
ABEMA／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／バンダイチャンネル／Netflix／Prime Video／ディズニープラス／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／AnimeFesta／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル／TVer ほか
※配信日時は編成の都合等により変更となる場合あり。
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