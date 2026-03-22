レアル・マドリードで大失敗に終わったセルビアの点取り屋は今どこに ギリシャの名門で華麗なる復活を遂げていた
フランクフルトではゴールを量産する大活躍を見せたものの、その後移籍したレアル・マドリード、フィオレンティーナ、ミランでは思うような結果を残せなかったセルビア代表FWルカ・ヨビッチ。
特にレアルではほとんどチームに貢献できず、厳しい批判を浴びた。レアルの歴史に残る大失敗補強とも言われるが、そんなヨビッチは現在どこにいるのか。
ヨビッチは昨夏にミランを離れ、ギリシャの名門AEKアテネへ移籍。実はそこで見事な結果を出しているのだ。
『Mozzart Sport』のインタビューにて、ヨビッチは「5大リーグから離れたかったんだ。精神的にも少し疲れていたし、もっと静かな環境で安らぎを見つけたかった」と語っていて、5大リーグを離れた選択は正しかったと言えそうだ。
チームはカンファレンスリーグでベスト8に駒を進めていて、対戦相手はスペインのラージョ・バジェカーノだ。ヨビッチはAEKアテネの選手としてスペインの地へ戻ってくることになるが、復活した姿をスペインのサッカーファンに見せつけられるだろうか。