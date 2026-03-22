23日に開催が予定されているカラバオカップ決勝。会場はウェンブリー・スタジアムで、アーセナルとマンチェスター・シティが激突する。



近年、各タイトルを争っているチーム同士の対戦であり、今季のリーグ前半戦では1-1のドローに終わっている。



この一戦で注目すべきは、アーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスとシティFWアーリング・ハーランドのボックス内の戦いだろう。ともに190cm台と長身で、地上戦・空中戦ともに大迫力のバトルが展開されるだろう。





『TheGuardian』ではカラバオカップファイナルを前に、マガリャンイスがハーランドとのボックス内での競り合いについて言及した。「僕はDFだから、チームメイトやファンのためにエネルギーを注ぎ込まなければならない。ピッチに立てば全力を尽くす。みんなを鼓舞しようと努力するんだ。大きな戦いになるけど、僕はその準備ができている」「(ハーランドとの対決について)楽しいと思う。正直言ってどの試合でもストライカーとの対決は楽しんでいる。それが僕の仕事で、ファイトするのが好きなんだ。彼はトッププレイヤーで、僕も彼と対戦するのは好きだ。このリーグでプレイするのは簡単じゃない。強くならなきゃいけない、すべてのデュエルに勝たなきゃいけないんだ」現在のマガリャンイスは守備だけでなく、攻撃面でもキーマンとなっている。特にセットプレイではターゲットマンとして非常に優秀で、シティのボックス内ではハーランドがマガリャンイスの得点を阻止しようとマークに付く場面も見られるだろう。