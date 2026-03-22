◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）

鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない内容が続き、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通が決勝点を奪った。

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ＦＷ鈴木優磨は「監督が試合後に言っていたが、本当にその通りだなと。見に来てくれているお客さんが楽しめたか…はっきり言って、つまらなかったかなというのが個人的な感想」と振り返った。

千葉は組織的でタイトな守備で鹿島を迎え撃った。それに対して相手を食いつかせ、その背後を突きたかった鹿島だが、縦パスが少なく、消極的な試合展開となってしまった。

鈴木は「１番良くないのは、トライをしなかったり、ボールを受けるのを怖がってしまうこと。そうなるとサッカーにならないと個人的には思いました。あまりにトライが少なかった」とキッパリ。「見直さないと。全体として距離感がすごく悪かった」と首をかしげた。

７連勝とし、２位のＦＣ東京との勝ち点差は６に広がった。“連覇”へ向けて順当に勝ち点を重ねている鹿島だが、ここにきて今季ワーストの試合内容に。まだまだ成長過程であり、チャレンジャー精神が求められることを痛感する９０分間となった。